Adana'da Kaza: Aile Makas Atan Sürücüyü Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Kaza: Aile Makas Atan Sürücüyü Arıyor

Adana\'da Kaza: Aile Makas Atan Sürücüyü Arıyor

Adana'da kaza geçiren güvenlik görevlisinin ailesi, makas atan otomobilin sorumlu olduğunu savunuyor.

15.11.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin ailesi, kazaya makas atan bir otomobilin neden olduğunu öne sürüp kazanın aydınlatılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre kaza, 8 Kasım günü öğle saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Adana Doğu çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi 2 çocuk babası Abdulkadir Kaplan (48) evinden çıkıp iş yerine doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken Kaplan'ın cansız bedeni otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verildi.

Makas atan sürücü iddiası

Öte yandan Kaplan ailesi, kazadan sonra olay yerine gittiklerinde bir görgü tanığının 'Makas atan gri bir otomobil vardı' demesi üzerine polise başvurup Abdulkadir Kaplan'ın makas atan sürücü nedeniyle kaza yaptığını bildirip olayı araştırmalarını istedi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Abdulkadir Kaplan'ın eşi Yasemin Kaplan (45), "Benim eşim çok dikkatli araba sürerdi. Hiçbir rahatsızlığı da yokken bir anda kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Bize makas atan bir sürücünün olduğu söylendi. Bu sürücünün biran önce bulunmasını istiyoruz. Biz günlerdir uyku uyuyamıyoruz, onun da uyumamasını, cezasını çekmesini istiyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Abdulkadir Kaplan'ın baldızı Sevgi Pul ise eniştesinin ölümüyle üzüntü yaşadıklarını anlatarak, "Eniştemin ani ölümü sonucu 2 evladı babasız kaldı. 13 yaşındaki Hüma ve 19 yaşındaki Mert Miraç artık babasız büyüyecek. Bu makas atan sürücü hak ettiği cezayı alsın. Biran önce bulunmasını istiyoruz. Görgü tanığı gri bir otomobilden bahsetti. Bu otomobili bulmak zor olmamalı" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Politika, Otomobil, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kaza: Aile Makas Atan Sürücüyü Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:49 Meclis’e gelen Mehmet Şimşek’i abaküsle karşıladılar Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
16:36 Trump’ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:31 Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu’na mesaj var Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
16:20 1 Ocak’tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL KDV olacak 1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak
16:04 Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini alacak formülü buldu Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu
15:54 Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi
15:49 Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif 100 çocuk var Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif 100 çocuk var
15:41 Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 12:02:33. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Kaza: Aile Makas Atan Sürücüyü Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.