Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Tutuklu - Son Dakika
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Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Tutuklu

Adana\'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Tutuklu
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Adana'da kebapçıya düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 6 şüpheli tutuklandı. Emlakçı Baran Y.'nin ihanet ettiği belirlendi.

Adana'da kalaşnikofla kebapçıya düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü saldırıda cinayet dedektifleri emlakçı Baran Y.'nin, arsa satışı görüşmesi için buluştuğu Halil S.'nin konumunu husumetlilerine bildirdiği ve saldırının bunun üzerine gerçekleştiğini tespit etti. Tetikçiler dahil gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, 30 Temmuz günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 şüpheli motosikletle kebapçının bulunduğu caddeye geldi. Şüphelilerden biri kalaşnikofla iş yerinde yemek yiyen husumetlilerine ateş açarken, diğeri de tabancayla peş peşe ateş etti.

Saldırıda Şeyhmus Emre Ç. (23), Halil S. (30), Baran Y. (29) ve seken mermiyle Samet Aksoy (32) yaralandı. Motosikletle kaçan şüpheliler Muhammet Ç. (23) ile M.R. (17), Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan saldırganları durdurmaya çalışırken vurulan Samet Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yakalanan tetikçilerin sorgusunun ardından soruşturmayı genişletti. Yapılan çalışmada, saldırıda yaralanan emlakçı Baran Y.'nin, Halil S. ile arsa satışı hakkında görüşmek üzere kebapçıda buluştuğu belirlendi.

İddiaya göre ekipler, Baran Y., Halil S.'nin bulunduğu yeri, Halil S. ile alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olan gruba bildirdiğini tespit etti. Tetikçilerle iletişime geçerek Halil S.'nin kebapçıda olduğunu haber veren Baran Y. de düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Bu tespitler üzerine harekete geçen cinayet dedektifleri, Baran Y. ile birlikte saklanmasına yardım ettiği iddia edilen eşi Sezin Y. (44), annesi Songül Y. (50) ve Ali A.'yı (36) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öne sürülen Baran Y.'nin, "Olaylarla alakam yok. Ben yaralandım, mağdurum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan tetikçiler Muhammet Ç., M.R. ile konumu attığı belirlenen Baran Y., eşi Sezin Y., annesi Songül Y. ve Ali A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Tutuklu - Son Dakika

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