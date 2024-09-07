Adana'da jandarma ekipleri, sulama kanalında kıyı kanununa uymayan 11 balık yakalama kafesi ve 5 sepet tuzak ele geçirdi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Sahil Güvenlik Karataş 13. Bot Karakol Komutanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkilileri Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi Karagöçer kanalında denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerin denetiminde kıyı kanununa uymayan ve kullanımı yasak 11 balık yakalama kafesi ve 5 sepet tuzak ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İl Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Kıyı Kanunu İhlali: 11 Kafe ve 5 Tuzak Ele Geçirildi - Son Dakika
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