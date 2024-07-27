Adana'da Kurallara Uymayan 347 Motosikletliye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Adana'da Kurallara Uymayan 347 Motosikletliye Cezai İşlem Uygulandı

Adana\'da Kurallara Uymayan 347 Motosikletliye Cezai İşlem Uygulandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde kurallara uymayan motosikletli sürücülere yönelik uygulama düzenledi. Yapılan kontrollerde, ehliyetsiz sürücülere, kask takmayanlara, plakasız araç kullananlara, abart egzozlu motosiklet sürücülerine ve diğer maddelerden toplamda 347 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 19 motosiklet trafikten men edildi.

27.07.2024 00:51
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Adana'da akşam saatlerinde gerçekleştiren motosikletlilere yönelik trafik uygulamasında kurallara uymayan 347 sürücü cezadan kaçamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte akşam saatlerinde çevreyi rahatsız eden, kurallara uymayan motosikletli sürücülere yönelik uygulama düzenlendi. Yapılan uygulama çerçevesinde kontrol noktalarında 983 motosiklet sorgulandı.

"347 sürücü cezadan kaçamadı"

Trafik polisleri uygulama noktasında yaptığı kontrollerde, ehliyetsiz 42 sürücüye, kask takmayan 179 sürücüye, plakasız araç kullanan 14 sürücüye, motosikletinde abart egzoz olan 9 sürücüye ve diğer maddelerden olmak üzere toplamda 347 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, 19 motosiklet ise trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kurallara Uymayan 347 Motosikletliye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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