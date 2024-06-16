Adana'da Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti

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Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde kendini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Bayram namazının kılınmasının ardından Adana'da vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Belediyelerin ve kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarında birçok acemi kasap kazara ellerini kesti.

Acemi kasaplar yakınları tarafından özel araçla hastanelere getirildi. Acil servislerde yoğunluk devam ediyor. - ADANA