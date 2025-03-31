Adana'da Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı

500 bin TL alacak yüzünden evini kurşunlatan kişi tutuklandı, vefa borcunu ödemek için yaptığını söyledi.

31.03.2025 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kişi 500 bin TL alacağı şahsın evini kurşunlattı, olayla ilgili polisin yakaladığı 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan silahı kullanan Ü.Y.'nin, "Vefa borcunu ödemek için bu işi kabul etmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Olay, 19 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki azmettirici şüpheli M.Ç., 500 bin TL alacaklı olduğu O.K.K.'den parasını alamadı. Bunun üzerine azmettirici şüpheli, M.E.'nin (51) kullandığı araçla 22 yaşındaki Ü.Y.'yi bölgeye getirdi. Apartmana giren Ü.Y., O.K.K.'nin evini kurşunladı. Daha sonra şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Kurşunlama olayının bildirilmesi üzerine bölgeye giden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını alarak incelemeye başladı. Şüphelileri belirleyen polis, merkez Yüreğir İlçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Emniyette ifadesi alınıp adliyeye çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vefa borcu için olayı gerçekleştirmiş

Tutuklanan şahıslardan silahı kullanan Ü.Y.'nin ifadesinde, "Sıktığım kişiyi tanımam. M.Ç. ile babam vasıtasıyla tanıştım. Bana ağabeylik yaptı, maddi manevi ve mahallede destek çıktı. M.Ç. bana 'bu şahsa sıkar mısın' dedi ben de vefa borcunu ödemek için bu işi kabul etmek zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Azmettirici suçlamaları kabul etmedi

Azmettirme suçunu kabul etmeyen M.Ç.'nin ise, "Ü.Y. bize 'siz bekleyin, ben kız arkadaşımı görüp geleceğim' dedi. Sonra çıkıp evin kapısını sıkmış. Benim olayla ilgim yoktur" diyerek kendini kurtarmaya çalıştığı ileri sürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Volkan Konak’ın bilinmeyen hayat hikayesi Volkan Konak'ın bilinmeyen hayat hikayesi;
MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma

10:32 Volkan Konak’ın bilinmeyen hayat hikayesi Volkan Konak'ın bilinmeyen hayat hikayesi;
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
09:34 Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
16:58 Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
16:47 Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:10 Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
15:09 Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 11:24:58. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement