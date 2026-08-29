Adana\'da Kütüphane Kafeye Kitap Hırsızlığı

Adana'da yaklaşık 7 yıldır hizmet veren bir kütüphane kafede artan kitap hırsızlıklarına iş yeri sahibi tepki gösterdi.

Kütüphaneye kitap okumak için gelen bir kadının, okuduğu kitabı çantasına koyarak götürdüğü anlar kameraya yansırken kafe işletmecisi psikolojik danışman Nurfigan Menteş, "Burası eğitime hizmet veren bir yer. Bunu eğitime saygısızlık olarak görüyorum" dedi.

Kozan ilçesinde yaşayan psikolojik danışman Nurfigan Menteş, Tufanpaşa Mahallesi Ladin Sokak'ta yaklaşık 7 yıldır kütüphane kafe işletiyor. Menteş, son günlerde artan kitap hırsızlıklarına tepki göstererek, geçmişte de zaman zaman kitapların kaybolduğunu fark ettiklerini, ancak kitapları alan kişilerin geri getirmesi için sosyal medya üzerinden çağrıda bulunmakla yetindiklerini söyledi. Kitapların sık sık kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Menteş, önceki gün kafeye gelen bir kadının kitabı çantasına koyarak kütüphaneden ayrıldığını fark etti.

Kitap okumak isteyenlerden herhangi bir ücret alınmadığını ifade eden Menteş, "Önceki gün geldiğinde ilk defa gelmişti ve kitabı eve götürmek istediğini söyledi. Ben de giden kitaplarımızın geri gelmediğini, burada okuyabileceğini söyledim. Zaten kitap okumak ücretsiz. İstediği kadar gelip burada okuyabileceğini belirttim" dedi.

Kadının o gün kitabı okuyup yerine bıraktığını anlatan Menteş, ertesi gün ise aynı kitabı yeniden aldığını ve bir süre dışarıda oturduğunu söyledi. Menteş, "Daha sonra biz fark etmeden çıkmış. Gittikten sonra kitabın olmadığını fark ettim. Kameralardan incelediğimde kitabı çantasına koyup götürdüğünü gördüm" diye konuştu.

"Popüler ve pahalı kitaplar daha çok kayboluyor"

Kütüphanede dünya klasikleri, tarih, İslami eserler, güncel ve popüler kitaplar ile gerilim ve polisiye türlerinin farklı raflarda bulunduğunu belirten Menteş, özellikle güncel ve pahalı kitapların kaybolduğunu söyledi.

Kitapların 200 ila 600 lira arasında değişen fiyatlarla temin edildiğini ifade eden Menteş, çocukların kitapları okurken farklı raflara bırakabildiğini ve bu nedenle hangi kitapların eksildiğini tespit etmenin her zaman kolay olmadığını kaydetti.

Nur Figan Menteş, genelde güncel, popüler ve pahalı olan kitapların çalındığını belirterek, "200, 250, 300, bazen 500-600 liraya kitap aldığımız oluyor. Ama asıl mesele kitabın çalınması değil. Sonuçta burası eğitime hizmet veren bir yer. Bunu eğitime saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü bir kitap alınıyor ve belki başka bir insan onu okuyacak, başka bir insan faydalanacaktı" ifadelerini kullandı.

Aynı gün KPSS'ye hazırlanan kişilerin de kütüphaneyi kullandığını ifade eden Menteş, "Bir tarafta 5'inci sınıfa giden bir çocuk kitabını okuyup yerine bırakıyor, diğer tarafta KPSS'ye hazırlanan ve ileride kamu görevinde bulunacak insanın böyle bir davranışta bulunması beni gerçekten üzüyor. Bunu yapan başka şeyleri de yapabilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kitap okumak ücretsiz

Kütüphanede kitap okumak isteyenlerden ücret alınmadığını vurgulayan Menteş, "Öğrencilerimiz burada kitap okumak istediklerinde genellikle hangi kitabı aldıklarını söylüyor, okuduktan sonra da yerine bırakıyorlar. Çünkü buradaki amaç insanların kitap okumasını sağlamak. Kitaplar herkesin faydalanması için burada" dedi.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde ise kadının kitabı aldıktan sonra bir süre oturduğu, ardından kitabı çantasına koyarak kütüphaneden ayrıldığı görülüyor.