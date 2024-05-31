Adana'da 'Kuyu-1' Operasyonunda Yakalanan 42 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Adana'da 'Kuyu-1' Operasyonunda Yakalanan 42 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Adana merkezli 2 ilde gerçekleştirilen 'Altınyüzük' organize suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilen 42 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyonda elebaşları da dahil olmak üzere 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs, yasa dışı silah ticareti' gibi suçlara karıştığı belirlendi.

31.05.2024 20:46
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Adana'da "Kuyu-1" operasyonunda yakalanan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana merkezli 2 ilde "Altınyüzük" organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında ele başlarının da olduğu 42 kişi adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 Mayıs günü Adana merkezli 2 ilde "Altınyüzük" suç örgütüne yönelik "Kuyu-1" operasyonu yapıldığını elebaşları Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün aralarında bulunduğu 51 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda söz konusu şüphelilerin evlerinden 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan örgüt üyelerinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs, yasa dışı silah ticareti" suçlarına karıştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında elebaşlarının da olduğu 42 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 'Kuyu-1' Operasyonunda Yakalanan 42 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 'Kuyu-1' Operasyonunda Yakalanan 42 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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