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Adana'da LPG dolumu yapılan otomobil patladı - Son Dakika
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Adana'da LPG dolumu yapılan otomobil patladı

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan Tofaş otomobil bomba gibi patladı. Araçta bulunan 3 kişi kendilerini dışarı atarak canlarını zor kurtardı. Yangın, istasyon çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay nedeniyle hafif yaralanan 3 kişinin tedavileri devam ediyor.

Adana\'da LPG dolumu yapılan otomobil patladı
10.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 09:55
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Adana'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan Tofaş otomobil bomba gibi patladı. Araçta bulunan 3 kişi kendilerini dışarı atıp canını zor kurtardı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Tofaş Şahin otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi. Pompacının LPG doldurduğu sırada otomobil bomba gibi patladı. Bu sırada araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi kendilerini dışarı atarak canını zor kurtardı.

Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay nedeniyle hafif yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da LPG dolumu yapılan otomobil patladı - Son Dakika


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