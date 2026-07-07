Adana'da Minibüs Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Minibüs Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Adana\'da Minibüs Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
07.07.2026 15:42
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Adana'da yolcu minibüsünün çarptığı 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, sürücü yakalandı.

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan minibüs sürücüsü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Levent T., 01 M 0568 plakalı kullandığı yolcu minibüsüyle, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmü Elsun'a (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralandı. Sürücü Mehmet Levent T. ise durmayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümmü Elsun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri kaçan Mehmet Levent T.'yi kısa sürede yakaladı. Yakalanan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Minibüs Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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