Adana\'da Motosiklet Çarpıp Kaçtı

Adana'da motosikletli 2 kişi alışverişten dönen bisikletli adama çarpıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından yaralanan adamın oğlu, "Çarpıp kaçan kişi Allah'ından bulsun. İnsanlık dışı bir durum bu" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Seyhan ilçesi Mirza Çelebi Mahallesi Meydan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş sonrası bisikletle evine dönen Ghassan Khaır Varrak'a (59), seyir halindeki plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam ağır yaralanırken, motosikletteki 2 kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan adamın vücudunda kırıklar olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan motosikletlileri yakalama çalışmaları sürüyor.

"Çarpan kişiler arkalarına bakmadan kaçtılar"

Yabancı uyruklu Ghassan Khaır Varrak'ın oğlu Yaser Varrak, babasının alışverişten döndüğünü söyleyerek, "Eve döndüğü esnada motor çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpan kişiler de arkalarına bakmadan kaçtılar. Ne durup yardım ettiler ne de geri döndüler. Onların arkasından birkaç kişi motorla peşinden gitmiş ancak çağırdıkları halde yine durmadılar. Babam şu an hastanede yatıyor. Sol omzunda iki kırık var. Kaburga kemiklerinde beş kırık var. Bir de kalça kemiğinde iki kırık var. Yani durumu ne olacak belli değil" dedi.

"Çarpıp kaçan kişi Allah'ından bulsun"

Polise başvurduklarını belirten Varrak, "Motor plakasız olduğu için bulunmalarının zor olduğunu söylediler bize ama inşallah yakalanırlar. İnsanların böyle durumlarda çarptıkları kişiye yardım etmeleri lazım. Hastaneye götürmeleri ya da ambulans çağırmaları ve gerekenleri yapmaları gerekiyor. Yetkili kişilerden o çarpan kişilerin yakalanması ve ceza almasını istiyoruz. Ben dün zaten şikayette bulundum. Başka bir şey istemiyoruz. Çarpıp kaçan kişi Allah'ından bulsun. İnsanlık dışı bir durum bu. İnsanın empati kurarak davranması gerekiyor böyle durumlarda. Sizin başınıza böyle bir şey gelse mutlaka siz de istersiniz ki çarpan kişi gelip yardım etsin" şeklinde konuştu.