Adana'da Motosiklet Çarpıp Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Motosiklet Çarpıp Kaçtı

Adana\'da Motosiklet Çarpıp Kaçtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bisikletliye motosikletle çarpan iki kişi olay yerinden kaçtı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Adana'da motosikletli 2 kişi alışverişten dönen bisikletli adama çarpıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından yaralanan adamın oğlu, "Çarpıp kaçan kişi Allah'ından bulsun. İnsanlık dışı bir durum bu" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Seyhan ilçesi Mirza Çelebi Mahallesi Meydan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş sonrası bisikletle evine dönen Ghassan Khaır Varrak'a (59), seyir halindeki plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam ağır yaralanırken, motosikletteki 2 kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan adamın vücudunda kırıklar olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan motosikletlileri yakalama çalışmaları sürüyor.

"Çarpan kişiler arkalarına bakmadan kaçtılar"

Yabancı uyruklu Ghassan Khaır Varrak'ın oğlu Yaser Varrak, babasının alışverişten döndüğünü söyleyerek, "Eve döndüğü esnada motor çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpan kişiler de arkalarına bakmadan kaçtılar. Ne durup yardım ettiler ne de geri döndüler. Onların arkasından birkaç kişi motorla peşinden gitmiş ancak çağırdıkları halde yine durmadılar. Babam şu an hastanede yatıyor. Sol omzunda iki kırık var. Kaburga kemiklerinde beş kırık var. Bir de kalça kemiğinde iki kırık var. Yani durumu ne olacak belli değil" dedi.

"Çarpıp kaçan kişi Allah'ından bulsun"

Polise başvurduklarını belirten Varrak, "Motor plakasız olduğu için bulunmalarının zor olduğunu söylediler bize ama inşallah yakalanırlar. İnsanların böyle durumlarda çarptıkları kişiye yardım etmeleri lazım. Hastaneye götürmeleri ya da ambulans çağırmaları ve gerekenleri yapmaları gerekiyor. Yetkili kişilerden o çarpan kişilerin yakalanması ve ceza almasını istiyoruz. Ben dün zaten şikayette bulundum. Başka bir şey istemiyoruz. Çarpıp kaçan kişi Allah'ından bulsun. İnsanlık dışı bir durum bu. İnsanın empati kurarak davranması gerekiyor böyle durumlarda. Sizin başınıza böyle bir şey gelse mutlaka siz de istersiniz ki çarpan kişi gelip yardım etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Motosiklet Çarpıp Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Zelenskiy’den Erdoğan’a Bağımsızlık Günü teşekkürü Zelenskiy'den Erdoğan'a Bağımsızlık Günü teşekkürü
Sadece hakkını istemişti 4 çocuk babası cinayete kurban gitti Sadece hakkını istemişti! 4 çocuk babası cinayete kurban gitti
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin kader maçının kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Kastamonu’da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti

10:36
Mustafa Muhammed Süper Lig’e geri döndü İşte yeni adresi
Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
10:27
27 yıldır böylesi görülmedi Altın yatırımcılarına önemli uyarı
27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı
10:26
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme Roma ek test istedi
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi
10:12
YPGSDG kendini feshetti, Erdoğan’ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
10:03
Kayseri’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
09:35
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife’nin son sözleri
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 10:37:29. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Motosiklet Çarpıp Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement