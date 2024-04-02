Adana'da kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma, ardından da sürüklenerek yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşı hayatını kaybetti.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferhat Poyraz idaresindeki 01 AON 712 plakalı CF Moto marka motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarptı. Ardından Poyraz ve yolcu konumundaki Ali Algül motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Poyraz ve Ali Algül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisler olay yerinde inceleme yaptıktan sonra ölen iki kişinin de cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga sonucunda R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederken, soruşturma başlatıldı.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada tünelde kontrolden çıkan bir tır duvara çarptı. Şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kazanın ardından trafik akışı tek şeritten sağlandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarının ardından başlattıkları çalışmalar sonucunda 17 yaşındaki E.K. ve 14 yaşındaki A.İ.'yi yakaladı. Hırsızlık olaylarında kullanılan motosikletler de ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ailevi nedenlerden ötürü çıkan silahlı kavgada C.Y. ve A.Y. isimli 2 şahıs yaralandı. Olayın ardından 4 şahıs hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı. Yaralıların durumları ise C.Y.'nin hayati tehlikesi sürerken, A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden kişi, eve gecikince bahçeye giden yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Şahsın, ağaç budamak için kurduğu merdivenden düştüğü, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?