Adana\'da Motosiklet Kazası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Adana'da meydana gelen motosiklet kazasında, iki kardeş hayatını kaybetti.

İddiaya göre, dün gece Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi üzerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada motosiklette bulunan Selim Tabar (27) ile kardeşi Halil İbrahim Tabar (25) savrularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Selim ve Halil İbrahim Tabar kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA