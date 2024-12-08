Adana'da Motosikletli Yunus Ekibine Kaza! - Son Dakika
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Adana'da Motosikletli Yunus Ekibine Kaza!

Adana\'da Motosikletli Yunus Ekibine Kaza!

Dur ihtarına uymayan sürücüyü takip eden yunus ekibi devrildi, 2 polis yaralandı.

08.12.2024 01:38
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Adana'da 'Dur' ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen motosikletli yunus ekibindeki 2 polis yaralandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ANN 227 plakalı Volvo marka otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Aracı takibe alan polis ekiplerinin kullandığı motosiklet, Sümbül Caddesi ile Çukurova Caddesi'nin kesiştiği kavşakta devrildi. Otomobil ise kontrolünü kaybederek refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralanan bir polisin tedavisi ayakta yapılırken diğer polis, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki kişi olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Motosikletli Yunus Ekibine Kaza! - Son Dakika

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