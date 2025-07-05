Adana\'da Muhtar ile Güvenlik Görevlileri Arasında Arbede

Adana'da Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında güvenlik görevlileriyle muhtarlar arasında arbede çıktı. Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşiloba Mahallesi Muhtarı Ata Ürün, güvenlik kontrolü sırasında darbedildiğini öne sürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bina girişindeki X-Ray cihazından geçerken cebindeki anahtarı çıkarmayı unutan Muhtar Ata Ürün, cihazın alarm vermesi üzerine güvenlik görevlileriyle tartıştı.

Anahtardan kaynaklandığını belirtmesine rağmen "Silah mı taşıyorsun?" denilerek üzerine yüründüğünü iddia eden Ürün, çıkan arbedede darbedildiğini ve merdivenlerden yuvarlandığını söyledi. Olay sırasında yanında bulunan Büyükçıldırım Mahalle Muhtarı Alpaslan Ceyhan'ın da benzer şekilde darbedildiği öne sürüldü.

Muhtarlar, yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından kentteki çok sayıda muhtar belediye binası önünde toplanarak durumu protesto etti.

"Kendi memleketimde saygı göremiyorum"

Belediye önünde açıklama yapan Muhtar Ata Ürün, "Her zaman olduğu gibi X-Ray cihazından geçerken üzerimdeki metalleri bırakmam gerekiyordu. Anahtarımı unutmuşum, cihaz öttü. Geri döndüm, anahtarı bıraktım, tekrar geçtim. Bu kez sorun olmadı. O sırada bir güvenlik görevlisi 'Silah mı taşıyorsun?' diyerek üzerime yürüdü. Kimliğimi göstermeme rağmen tartışma büyüdü, ardından da darbedildim. Beş basamaklı merdivenden yuvarlandım, gözlüğüm kırıldı, kafam ve sırtım ağrıyor. MR çekildim. Baş dönmem var. Türkiye'nin dört bir yanını geziyorum, her yerde saygı görüyorum ama kendi şehrimde bunu yaşamak onur kırıcı" dedi.

Muhtar Ürün, olayla ilgili yasal süreci başlattıklarını ve sorumluların cezalandırılmasını istediklerini belirtti. - ADANA