Adana'da Narkoçelik-50 Operasyonu

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Adana Emniyeti'nden "Narkoçelik-50" operasyonu: 825 kilogram eroin ele geçirildi

ADANA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün zehir tacirlerine yönelik "Narkoçelik-50" operasyonu kapsamında, kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 'Narkoçelik-50' operasyonunda; projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir araç içerisinde; 825 kilogram eroin, bin 512 adet kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildi. Operasyonda zehir taciri 1 şüpheli yakalandı. Operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.