Adana\'da Narkotik Operasyonunda 6 Kişi Yakalandı

3.Sayfa

Adana'da narkotik polisleri yaptığı operasyonlarda 6 kişiyi yakalarken çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirdi. 3 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede narkotik ekipleri, Yeşilyurt, Belediyeevleri ve Dadaloğlu Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarda 6 kişiyi yakaladı. Yapılan arama çalışmalarında ise 10,4 gram bonzai, 6,55 gram metamfetamin, 0,77 bonzai ham maddesi ve 7 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tevfik Ö., Bayram T. ve Emirhan A. tutuklanırken diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA