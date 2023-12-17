Adana\'da Narkotik Polislerinin Uyuşturucu Sattığını Öne Süren 2 Şüpheli Tutuklandı

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Adana'da narkotik polislerinin uyuşturucu sattığını öne sürerek yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen Ramazan T. ve Mehmet Can A.'yı yakaladı.
Yakalanan şüphelilerin üzerinden toplamda 8 pakette satışa hazır halde 27.45 gram bonzai çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA
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