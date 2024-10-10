Adana'da Ölümlü Kaza: Otomobil Bariyere Çarptı

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Otomobilin beton bariyere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü

ADANA - Adana'da otomobilin beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Sarıçam İlim Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Sıla Taşdelen'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada, sürücü Taşdelen olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.