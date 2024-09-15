Adana\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerkin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek müdahale başlattı. Havadan ve karadan yapılan hızlı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. - ADANA