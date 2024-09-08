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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kösefakılı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Haber verilmesi üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığına bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - ADANA