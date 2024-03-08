Adana'da Otobüste 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Otobüste 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı

Adana\'da Otobüste 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde yapılan aramada bir valizin içerisinde 21 kilo 700 gram esrar buldu. Valizin sahibi olan Mehmet K. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.03.2024 09:55
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Adana'da yolcu otobüsünde yapılan aramada valizin içerisinde 21 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan bir kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünün içerisinde uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler otoyolda İncirlik park alanında söz konusu otobüsü durdurdu.

Dedektör köpeği arama sırasında bir valize tepki verdi. Ekipler valizi açınca 30 paket halinde toplam 21 kilo 700 gram esrar ile 2 pakette toplam 300 gram toz esrar ele geçirdi. Valizin sahibi Mehmet K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Otobüste 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Otobüste 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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