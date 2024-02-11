Adana'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonrası Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonrası Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adana\'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonrası Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adana'da meydana gelen bir kaza sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Naim Emin Ü. tarafından kullanılan bir otomobil ile Tayfun T.'nin kullandığı bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi ve Naim Emin Ü. ile Sedat E. birbirlerine ateş etti. Her iki taraf da ayağından yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

11.02.2024 10:25
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Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası silahlı kavga çıktı. Kavga sonrası kazaya karışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Naim Emin Ü. Kullandığı 01 ADU 584 plakalı Volkswagen marka aracı ile Tayfun T. (21) idaresindeki 01 ALA 401 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli sürücü yere savrulurken Volkswagen marka otomobil bir işyerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada Tayfun T.'in yakını Sedat E. (33) olay yerine gelerek otomobil sürücüsü Naim Emin Ü. ile kavga etti.

Kavgada kısa sürede silahlar çekildi. Naim Emin Ü. ve Sedat E. karşılıklı birbirlerine tabancayla ateş etti.

Her iki tarafta birbirini ayağından yaraladı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tayfun T. ile sonrasında silahlı kavgada birbirlerini yaralayan Naim Emin Ü. ve Sedat E. hastaneye kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adana'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonrası Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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