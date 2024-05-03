Adana'da otomobil kahvehaneye girdi - Son Dakika
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Adana'da otomobil kahvehaneye girdi

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Adana'da ehliyetsiz sürücü, park etmek istediği aracının fren pedalı yerine gaz pedalına basınca kahvehaneye girdi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

03.05.2024 09:05  Güncelleme: 09:07
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Adana'da otomobil kahvehaneye girdi... O anlar kamerada

ADANA - Adana'da ehliyetsiz sürücü, park etmek istediği aracının fren pedalı yerine gaz pedalına basınca kahvehaneye girdi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Dadaloğlu bulvarında meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü M.T., 10 PU 614 plakalı otomobili park ederken fren pedalı yerine gaz pedalına basınca cadde üzerinde bulunan kahvehaneye girdi. Panikleyen sürücü gaz pedalını bırakmayınca dışarıda ve içeride oturan 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya şahit olan Ali Barut, "Araç burada park halindeyken, arkadaş ehliyetsiz bir şekilde aracı çalıştırıp bir anda panik yapınca gaz ve fren pedalının yerini karıştırıp kahvehaneye girdi. Araç içeri girerken yerdeki betona tekerini vurunca lastiği patladı. Böylelikle araç sağa doğru dönünce kahvehanenin dışında önüne geleni süpürdü, sağ köşeye kadar gitti, orada da betona vurunca durdu. İlk başta bir kendimize gelemedik, suikast gibi bir şey olduğunu düşündük. Bu durumda olunca tüm insanlar panik içinde kaldı. Yaralıların olduğunu görünce daha da panik olduk, aracın altında kalan, ezilen var mı diye otomobile koştuk. Çok şükür öyle bir durum olmadı fakat 4 arkadaşımız hafif yaralandı, bir arkadaşımız ağır yaralandı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da otomobil kahvehaneye girdi - Son Dakika

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