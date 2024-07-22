Adana\'da Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

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Adana'da dün köprüden baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri Kozan'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Çukurova ilçesinde Çatalan Köprüsü'nde dün otomobilin Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi sonucu yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Veysel Aydoğmuş, eşi Emine ve çocukları Batuhan (16) ile Mete Aydoğmuş'un (13) cenazeleri yakınları tarafından bu sabah teslim alındı. Hayatını kaybeden ailenin cenazeleri Kozan ilçesine getirildi. Burada Kızıllar Mahallesi Mezarlığında İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından Aydoğmuş ailesinin cenaze namazı kılındı. 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi. Namaz sırasında fenalaşan bir kişiye de vatandaşlar müdahale etti.

Cenazeye, ailenin yakınları, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlar da katıldı. - ADANA