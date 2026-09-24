Adana\'da otomobil sulama kanalına düştü, mahsur kalan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Araçta mahsur kalan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar, kanala düşen otomobilde bulunan sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarılarak kurtarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.