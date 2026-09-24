Adana'da otomobil sulama kanalına düştü, mahsur kalan sürücüyü vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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Adana'da otomobil sulama kanalına düştü, mahsur kalan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

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Adana\'da otomobil sulama kanalına düştü, mahsur kalan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
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Adana'da Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil sulama kanalına düştü. Kanalda mahsur kalan sürücü, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarılarak kurtarıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Araçta mahsur kalan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar, kanala düşen otomobilde bulunan sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarılarak kurtarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaSeyhanGüncelAdanaKazaSon Dakika

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