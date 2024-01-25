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Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Adana\'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
25.01.2024 - 17:07,  Güncelleme: 17:10
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Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yahya Doğan bulvarda karşıya geçtiği sırada Nazan A. idaresindeki 01 BAL 260 plakalı FORD marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Doğan, savrulup refüje düştü.

Kazayı gerçekleştiren Nazan A. ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Doğan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Nazan A. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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