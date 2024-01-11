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Adana'da Para İstemek İçin Bıçaklanan Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Para İstemek İçin Bıçaklanan Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı

Sakarya'dan ailesiyle birlikte Adana'ya gezmeye gelen bir kişi, kendisinden para isteyen şahıs tarafından bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, şahıs hastanede tedavi altına alındı. Olayda yaralanan kişi, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Adana\'da Para İstemek İçin Bıçaklanan Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı
11.01.2024 - 09:25,
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Sakarya'dan ailesiyle birlikte Adana'ya gezmeye gelen bir kişi, kendisinden para isteyen şahıs tarafından bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, şahıs hastanede tedavi altına alındı.

U.M. (30) ailesiyle birlikte Sakarya'dan Adana'ya gezmeye geldi. Şehir merkezine gezmeye çıkan U.M., ailesiyle Seyhan ilçesine bağlı İnönü Caddesi'ndeki tatlıcıya gitti.

U.M., ailesiyle birlikte tatlı seçeceği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi yanlarına geldi. Tatlı almak için 10 TL'sinin eksik olduğunu ifade eden kimliği belirlenemeyen kişi U.M.'den para istedi. U.M., şüpheliye parayı verdi.

Aralarında geçen diyalogda U.M.'ye "Nerelisin" diye soru yönelten şüpheli akabinde parayı geri verip yumruk attı. Daha sonra ikili arasında yaşanan arbedede kimliği belirlenemeyen şüpheli U.M'yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan U.M. tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

"Nerelisin dedi parayı verip saldırdı"

Olay anını anlatan U.M., "Sakarya'dan buraya ailem ile gezmeye geldik. Arkadaşlarımızla, dostlarımız ve çocuklarımızla alışveriş yaptık. Tatlı yemeye niyetlendik, tezgahtan tatlıyı seçerken arkadaş yan taraftan geldi. Bana '10 liram var, 10 lira verin bende bir tatlı alayım' dedi. Bende tabi kardeşim diyerek parayı verdim. Parayı aldıktan sonra nereli olduğumu sordu Sakaryalıyım kardeşim cevabını verdim. Abi sen parayı al dedi geri verdi, sonrada vurmaya kalktı. Daha sonra aramızda bir tartışma yaşandı bıçak çekti, beni göğsümden yaraladı. Ardından ise kaçtı" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Para İstemek İçin Bıçaklanan Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Para İstemek İçin Bıçaklanan Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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