Adana'da Park Halindeki 13 Aracın Aynalarını Kırdı - Son Dakika
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Adana'da Park Halindeki 13 Aracın Aynalarını Kırdı

Bir kişi, Adana'da park halindeki 13 aracın dikiz aynasını kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

04.11.2024 22:32
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Park halindeki 13 aracın dikiz aynasını böyle kırdı

ADANA - Adana'da bir kişi park halindeki 13 aracın dikiz aynasını kırdı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, park halindeki araçların dikiz aynalarını yumruklayarak ve tekme atarak kırdı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis 13 aracın zarar gördüğünü belirledi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Park Halindeki 13 Aracın Aynalarını Kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Park Halindeki 13 Aracın Aynalarını Kırdı - Son Dakika
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