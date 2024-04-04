Adana'da Park Halindeki Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Park Halindeki Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Park Halindeki Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da park halindeki bir motosikleti çalan şüpheli, yakalandıktan sonra sevgilisine acil para götürmek için çaldığını söyledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

04.04.2024 09:56  Güncelleme: 09:57
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Adana'da park halindeki motosikleti çalan şüpheli yakalanınca ifadesinde, "Sevgilime acil şekilde para götürmem gerekiyordu, sahibine teslim edecektim" diye kendisini savundu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Mart günü saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emrecan Ö. (28) bir süre etrafta gezindikten sonra, Ünzile A.'nın boş arsada park halinde bulunan motosikletini gördü. Emrecan daha sonra motosikletin gidon kilidini kırıp ardından düz kontak yaprak çaldı. Motosikletinin çalındığını fark eden Ünzile A. durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen oto hırsızlık büro amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek motosikleti çalan kişinin kimliğini belirledi. Bunun üzerine ekipler şüpheliyi evine yaptığı operasyonda yakaladı. Çaldığı motosiklet ise evinin bahçesinde bulundu.

"Sevgilime acil şekilde para götürmem gerekiyordu"

Emniyete götürülen Emrecan Ö. ifadesinde, "Sevgilimin teyzesi yoğun bakımda tedavi görüyor, ona acil şekilde para götürmem gerekiyordu. Aracım olmadığı için motosikleti alıp önce sevgilimin yanına, sonra da evime gittim. Sahibine teslim edecektim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Park Halindeki Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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