Adana'da terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, yabancı uyruklu tutuksuz sanık Ş.B. katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın PKK/YPG içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını ve hücre evlerinde kaldığını belirtti.
Dijital materyalindeki incelemede silahlı fotoğraflar tespit edilen Ş.B'nin örgüt üyeleriyle irtibatının olduğunu aktaran savcı, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilmesini istedi.
Avukat ise müvekkilinin PKK/YPG üyesi olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Ş.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da PKK/YPG Üyesine 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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