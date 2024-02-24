Adana'da polis ekipleri öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini anlattı - Son Dakika
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Adana'da polis ekipleri öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini anlattı

Adana\'da polis ekipleri öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini anlattı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, gençlerin terör örgütünün ağına düşmemesi için 'Paylaştıkça Aydınlık Geleceğe' isimli proje kapsamında liseleri ziyaret ederek öğrencilere terörizm, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve sosyal medya-terör ilişkisi hakkında konferans verdi.

24.02.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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Adana'da polis ekipleri, "Paylaştıkça Aydınlık Geleceğe" konferansları çerçevesinde öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini anlatarak uyarılarda bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, gençlerin terör örgütünün ağına düşmemesi için "Paylaştıkça Aydınlık Geleceğe" isimli proje düzenledi. Polis ekipleri proje doğrultusunda liseleri ziyaret ederek öğrencilere konferans verdi. Konferansta terörizm, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, sosyal medya- terör ilişkisi anlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da polis ekipleri öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini anlattı - Son Dakika

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