Adana'da Polis Sigara ve Makaron Kaçakçılığı Operasyonu Yaptı - Son Dakika
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Adana'da Polis Sigara ve Makaron Kaçakçılığı Operasyonu Yaptı

Adana\'da Polis Sigara ve Makaron Kaçakçılığı Operasyonu Yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu ve elektronik sigara satışı yapan işyerlerine operasyon düzenledi. Ayrıca bir panelvan araçta yapılan aramada ise milyonlarca doldurulmuş sigara ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 kişi gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı.

25.02.2024 09:45  Güncelleme: 09:54
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Adana'da polis bir panelvan aracın içerisinde 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birçok gümrük kaçağı cep telefonu ve kaçak elektronik sigara satışı yapan işyerlerini bastı. Bunların yanı sıra şüphelendiği bir panelvan aracı da durdurdu.

Araçta yapılan arama çalışmalarında 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

İşyerlerine yapılan baskınlarda ise 26 gümrük kaçağı cep telefonu ile 501 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 10 kişi gözaltına alınırken 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Polis Sigara ve Makaron Kaçakçılığı Operasyonu Yaptı - Son Dakika

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