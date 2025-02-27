Adana'da Pos Tefeciliği Operasyonu - Son Dakika
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Adana'da Pos Tefeciliği Operasyonu

Adana\'da Pos Tefeciliği Operasyonu

Adana'da yapılan operasyonla pos tefeciliği iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı, 376 bin TL ele geçirildi.

27.02.2025 19:34
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Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı

ADANA - Adana'da polisi tarafından yapılan operasyonda pos tefeciliği yaptığı öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. 376 bin TL ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos tefeciliği yapan kişilere yönelik operasyonun düğmesine bastı. Operasyon çerçevesinde 8 işyerine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı

İşyerlerindeki arama çalışmalarında ise 11 pos cihazı, 15 farklı kişilere ait kredi kartı, 2 alacak notlarının bulunduğu defter, 2 bin 431 pos cihazı slibi ve 376 bin 660 TL ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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