Adana'da Ruhsatsız Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Ruhsatsız Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirildi

Adana\'da Ruhsatsız Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, bir evde yapılan operasyonda 4 ruhsatsız silah ve çelik yelek ele geçirdi. Evde yapılan arama çalışmalarında ayrıca bahçede toprağa gömülü halde 2 ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.05.2024 10:10
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Adana'da Seyhan polisi bir evin bahçesine halı içeresine gizlenip toprağa gömülmüş halde ve evde içerisinde 4 ruhsatsız silah, çelik yelek ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evin içerisinde yapılan arama çalışmalarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 8 mermi, 1 tüfek, 127 kartuş ve çelik yelek ele geçirdi.

"Evin bahçesinde gömülü silahlarda çıktı"

Ekipler evin bahçesinde toprağa gömülmüş halde silah olduğu bilgisi üzerine bahçeyi kazmaya başladı. Kazı yapan polisler halının içerisine sarılı halde toprağa gömülmüş 2 ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör daha ele geçirdi.

Seyhan evde toplamda 4 ruhsatsız silah ele geçirirken olayla ilgili Bilal G. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, evde çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet de bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Ruhsatsız Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirildi - Son Dakika

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