Adana'da Rüşvet İddiasıyla Belediye Görevlisi Gözaltına Alındı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde belediyede görevli bir kişi, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Pozantı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli A.F.Y.'nin rüşvet aldığı iddiası üzerine polis harekete geçti. Polis, yaptığı çalışma sonucunda A.F.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin inşaat ruhsatı verme işlemleri sırasında rüşvet aldığı öne sürüldü. - ADANA