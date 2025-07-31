Adana'nın Karataş ilçesinde denizde bulunan teknenin sahibi aranıyor.
Geçtiğimiz haftalarda Karataş Limanı açığında 30 beygir gücünde fiber tekne bulundu. Vatandaşlar durumu İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Karataş Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri teknenin sahibini aradı ancak bulamadı.
Karataş Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, başvuru yapılmaması halinde teknenin kamuya geçirileceğini, sahibinin karakola başvurması gerektiğini belirtti. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Sahipsiz Tekne Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?