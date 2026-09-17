Adana’da saniyeler içinde telefon hırsızlığı - Son Dakika
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Adana’da saniyeler içinde telefon hırsızlığı

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Adana’da saniyeler içinde telefon hırsızlığı
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Adana’da biber salçası yapılan bir iş yerine giren şahıs, kasa üzerindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Adana'da biber salçası yapılan bir iş yerine giren şahıs, kasa üzerindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Biber salçası işi yapan Uğur Biber, çalışırken arkasının dönük olduğu sırada iş yerine giren bir kişi, kasa üzerindeki cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldı. Şüpheli, kısa süre sonra telefonu kapatarak kayıplara karıştı.

"Telefonda kızımın fotoğrafları vardı"

Telefonu çalınan Uğur Biber, cihazın yaklaşık 35 bin lira değerinde olduğunu belirterek, "7 ay önce kızım doğmadan almıştım. Kamerası iyi olduğu için hatıralarımızı güzel bir şekilde çekip saklayalım istemiştim. Telefonun içindeki bütün hatıralarımız gitti. Zaten zoruma giden içindeki fotoğraflar" dedi.

Telefonunun bulunmasını isteyen Biber, "Telefonu getirirse şikayetçi olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuGüvenlik3. SayfaAdanaSuçSon Dakika

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