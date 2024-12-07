Adana'da Şarjda Kalıp Yangın Çıkan Tablet Evi Küle Çevirdi - Son Dakika
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Adana'da Şarjda Kalıp Yangın Çıkan Tablet Evi Küle Çevirdi

Adana\'da Şarjda Kalıp Yangın Çıkan Tablet Evi Küle Çevirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde, şarja takılı olan tabletteki arızanın neden olduğu yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanan Ayşe Gültekin hastaneye kaldırıldı.

07.12.2024 16:26  Güncelleme: 16:31
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev, şarja takılı olan tabletten çıktığı iddia edilen yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Varsaklar Mahallesi Taptuk Emre Sokak'ta Ayşe Gültekin isimli vatandaşın ikametinde çıktı. İddiaya göre, yatak odasında şarja takılı olan tabletten alevler çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı merkezini arayarak bilgi verdiler. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AKOM ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın söndürüldü. Şarjdaki tabletin neden olduğu yangında ev kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangında kaçarken düşüp yaralanan Ayşe Gültekin de ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Şarjda Kalıp Yangın Çıkan Tablet Evi Küle Çevirdi - Son Dakika

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