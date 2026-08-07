’S plaka’ gerilimi: Biber gazlı müdahale

Adana'da servis taşımacıları, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakası ihale kararına eylem yaparak tepki gösterdi. Eylem sırasında bir grup servisçi belediye hizmet binasına girmek istedi. Güvenlikler, gruba biber gazıyla müdahale etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen çok sayıda servisçi sloganlar atarak Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakası ihale kararına tepki gösterdi. Grup adına Adana Servisçiler Odası Başkanı Aydın Bulut, mikrofonla konuştuğu sırada yaşanan elektrik kesintisinden servisçiler belediyeyi sorumlu tuttu.

Yaşanan arbede sırasında servisçiler belediye hizmet binasına girmek istedi. Belediyenin güvenlik görevlileri ise gruba biber gazıyla müdahale etti.