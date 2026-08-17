15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika
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15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
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Eyüpsultan'da bir oto galeriye plakasız motosikletle gelerek dehşet saçan 15 yaşındaki U.M.T.'nin, 29 yaşındaki Ensar Sever'in ölümüne yol açtığı kanlı saldırının ardındaki gerçek ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polisin tespitlerine göre, husumet nedeniyle saldırıyı gerçekleştiren çocuk yaştaki tetikçinin hedefi şaşırarak olayla hiçbir ilgisi bulunmayan Sever'i yanlışlıkla katlettiği belirlendi.

İstanbul Eyüpsultan’da plakasız motosikletle bir oto galeriyi kurşun yağmuruna tutarak 29 yaşındaki Ensar Sever’in ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan 15 yaşındaki tetikçi U.M.T. hakkındaki soruşturma derinleştirildi. Polisin titiz çalışması sonucu, silahlı saldırganın asıl hedefi tutturamayarak yanlış kişiyi katlettiği ortaya çıktı.

Eyüpsultan'da 30 Temmuz günü meydana gelen kanlı saldırının arkasından organize bir hesaplaşma ve korkunç bir hata çıktı. Plakası sökülmüş bir motosikletle oto galerinin önüne gelen 15 yaşındaki U.M.T., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla içeriye kurşun yağdırdı.

CAN PAZARI YAŞANDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Saldırıda galeri içerisinde bulunan Ensar Sever (29), Enes S. (34), Onur G. (30) ve Onur H. (27) vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 29 yaşındaki Ensar Sever, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇIŞI SADECE 12 DAKİKA SÜRDÜ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; olayın ardından kaçan çocuk yaştaki tetikçi, polis ekiplerinin takibi sonucu sadece 12 dakika sonra kıskıvrak yakalandı. Üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalanan U.M.T.’nin yapılan bilgi taramasında "kasten yaralama" ve "yağma" gibi ağır suçlardan 3 ayrı suç kaydı olduğu saptandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI, KORKUNÇ DETAY ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından soruşturmayı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Çalışmaları derinleştiren ekipler, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında 15 yaşındaki U.M.T.'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasındaki son incelemelerde ise kan donduran bir detay gün yüzüne çıktı. Saldırının taraflar arasındaki bir husumet nedeniyle planlandığı, ancak 15 yaşındaki tetikçi U.M.T.'nin hedefi karıştırarak olayla hiç ilgisi olmayan 29 yaşındaki Ensar Sever'i yanlışlıkla vurduğu tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Eyüpsultan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Haan Haan:
    İstanbul da insanlar şans eseri yaşıyor 6 0 Yanıtla
  • burakyanar1994 burakyanar1994:
    israf 0 0 Yanıtla
  • Y T Y T:
    şimdi içeride yıllarca yemek yedirip hastalanınca bakacağız buna... 0 0 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    Ölümlü imtihan dünyasındayız. 0 0 Yanıtla
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