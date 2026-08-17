Brezilya'da Turist Otobüsü Devrildi: 10 Ölü - Son Dakika
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Brezilya'da Turist Otobüsü Devrildi: 10 Ölü

Brezilya\'da Turist Otobüsü Devrildi: 10 Ölü
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Rio de Janeiro'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Brezlya'nın güneydoğusundaki Rio de Janeiro eyaletinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün dağ yolunda devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

OTOBÜS, TURİSTLERİ TAŞIYORDU

Rio de Janeiro eyalet itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 04.30 sıralarında Petropolis kenti yakınlarındaki dağlık yolda seyir halinde olan ve turistleri taşıyan otobüs devrildi. Olay yerine ulaşan ekipler ilk etapta 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirlerken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin daha müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

KAZA NEDENİYLE YOL 4 SAAT TRAFİĞE KAPALI KALDI

Brezilya Federal Karayolu Polisi, otobüsün komşu Minas Gerais eyaletinin başkenti Belo Horizonte'den yola çıktığını ve Rio de Janeiro kentindeki plajlara doğru ilerlediğini aktardı. Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Brezilya'da Turist Otobüsü Devrildi: 10 Ölü - Son Dakika

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