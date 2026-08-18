Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek - Son Dakika
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Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek
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Batman’daki bir TOKİ sitesinde yönetimin aldığı kıyafet kararı tartışma yarattı. Site sakinlerine WhatsApp üzerinden gönderilen duyuruda, gelen yoğun şikayetler gerekçe gösterilerek erkeklerin ortak kullanım alanlarında şortla dolaşmasının yasaklandığı bildirildi.

Batman'da yer alan bir TOKİ sitesinin yönetimi, site yerleşkesi içerisindeki ortak kullanım alanlarını kapsayan tartışmalı bir karara imza attı. Yönetim, site sınırları içerisinde erkeklerin şort giymesini yasaklayan yeni bir kuralı yürürlüğe koyduğunu duyurdu.

KARAR WHATSAPP'TAN DUYURULDU

Alınan bu yeni karar, site yönetimi tarafından sakinlerin iletişim amacıyla kullandığı WhatsApp grubu üzerinden tebliğ edildi. Cep telefonlarına gelen yasak mesajını gören site sakinleri arasında söz konusu karar kısa sürede gündem oldu ve çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.

GEREKÇE OLARAK ŞİKAYETLER GÖSTERİLDİ

Yönetimin mesajlaşma grubunda paylaştığı duyurunun detaylarında, bu kararın arkasındaki nedene de yer verildi. Yasağın, bölge sakinlerinden gelen yoğun şikayetler değerlendirilerek alındığı bildirildi.

Yönetim tarafından aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Site sakinlerinden gelen yoğun şikayetler üzerine alınan karar gereği sitenin ortak alanlarında erkeklerin şortla dolaşmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir"

Batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Furkan Zeren Furkan Zeren:
    Doğru karar destekliyorum 1 3 Yanıtla
    Barış Altan Barış Altan:
    Makarnayı az ye 2 0
  • Er ka Er ka:
    Dünya ileri, biz geri... 2 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Biz erkekler olarak sitede yolda çarşı pazarda tacize uğramadan özgürce dolaşmak istiyoruz...erkeğin şortu erkeğin kararı.... :))) 2 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    kadınlarıda şortla gezmesi yasaksa sıkıntı yok 1 1 Yanıtla
  • Hacer YAMAN Hacer YAMAN:
    Kadınlar bikini ile gezsin erkeklere şort yasak?????? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek - Son Dakika
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