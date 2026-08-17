Erdoğan'dan Al Jazeera'ya Önemli Mesajlar - Son Dakika
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Erdoğan'dan Al Jazeera'ya Önemli Mesajlar

Erdoğan\'dan Al Jazeera\'ya Önemli Mesajlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Jazeera röportajında Mekke Anlaşması'nın barış mesajı verdiğini, Mısır'a görüşme kapısının açık olduğunu, Suriye ve Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarını, ABD'den F-35 sözü beklediğini ve AB'ye 'kaybeden siz olursunuz' dediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Jazeera röportajında Mekke Anlaşması'nın barış mesajı verdiğini, Mısır'a kapının açık olduğunu ve Şam'ı ziyaret edeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha merkezli Al Jazeera Arapça televizyonuna verdiği röportaja ilişkin, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın dünya barışına güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti. Bu işbirliğinin ilerleyen dönemde genişleyebileceğini, Mısır'ın talep etmesi halinde görüşmelere kapının açık olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI PAYLAŞTI

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha merkezli Al Jazeera Arapça televizyonuna verdiği röportaja ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mülakatta, Türkiye'nin dış politika gündemine, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdiğini belirtti.

"DÜNYA BARIŞINA GÜÇLÜ BİR MESAJ"

Erdoğan'ın açıklamalarında, barışı önceleyen, milli menfaatlerinden, bağımsız iradesinden ve kararlı duruşundan taviz vermeyen bir Türkiye'nin güçlü dış politika vizyonunu bir kez daha ortaya koyduğunu aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın dünya barışına güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti. Bu işbirliğinin ilerleyen dönemde genişleyebileceğini, Mısır'ın talep etmesi halinde görüşmelere kapının açık olduğunu belirtti. Suriye'yi Türkiye'nin kardeşi olarak nitelendiren Cumhurbaşkanımız, Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağımızı ve istikrarının sağlanması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Cumhurbaşkanımız ayrıca en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini açıkladı."

"TRUMP SÖZ VERDİ, TUTMASINI BEKLİYORUZ"

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın röportajda, Gazze'nin asla yalnız bırakılamayacağını belirttiğini, Türkiye'nin bugüne kadar üzerine düşeni yaptığını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğini vurguladığını ifade etti.

Erdoğan'ın, Hamas'ın samimi bir yaklaşım ortaya koymasına karşılık İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürdüğüne dikkati çekerek barışın önündeki temel engeli açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, "Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Donald Trump'tan F-35 konusunda söz aldığını belirterek bu sözün yerine getirilmesini beklediğini ve meselenin Türkiye açısından önem taşıdığını vurguladı. Avrupa Birliği konusunda ise Türkiye'yi dışarıda bırakmayı sürdüren Avrupa'ya 'Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz' diyerek net bir mesaj verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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