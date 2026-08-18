İstanbul'a yeni metro hattı! 2 ilçe birbirine bağlanacak - Son Dakika
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İstanbul'a yeni metro hattı! 2 ilçe birbirine bağlanacak

İstanbul\'a yeni metro hattı! 2 ilçe birbirine bağlanacak
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İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Ümraniye, Kavacık ve Beykoz hattından geçecek raylı sistem projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu Ümraniye, Beykoz ve Kavacık'a yeni metro hattı geliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda, yeni metro hattının projesinin ihale, inşaat ve diğer süreçlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devrildi.

Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak olan metro hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği projeler listesine eklendi.

YENİ METRO HATTI NERELERDEN GEÇECEK?

Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün görüşmesi sonucu Ortaçeşme Durağı, Beykoz-Kavacık-Ümraniye metro hattına dahil edilmişti.

Yeni metro hattı toplam 17,49 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyon yer alacak.

İŞTE DURAKLAR

Proje kapsamında inşa edilecek durak isimleri ise şöyle:

"Ümraniye, Yavuztürk Sapağı, Bosna Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu, Kavacık Sapağı, Kavacık, Saraçlar, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye, Beykoz İskele, Ortaçeşme, Türk Alman Üniversitesi"

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Ümraniye, İstanbul, Ekonomi, Kavacık, Beykoz, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem İstanbul'a yeni metro hattı! 2 ilçe birbirine bağlanacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Volki Tolki Volki Tolki:
    B.çekmece tüyap - silivri metrobüs bu hatta neden çalışma yok ? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'a yeni metro hattı! 2 ilçe birbirine bağlanacak - Son Dakika
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