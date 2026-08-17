Dağ başından gelmiş gibi...Ürünlere zarar veren kardeşini uyaran çalışana ölüm tehdidi ve darp - Son Dakika
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Dağ başından gelmiş gibi...Ürünlere zarar veren kardeşini uyaran çalışana ölüm tehdidi ve darp

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Ümraniye'de market çalışanı Umut Ö., paket yırtan çocuğu uyardıktan sonra çocuğun ağabeyi Müslüm O. tarafından yumrukla darbedildi ve tehdit edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı; polis saldırganı arıyor.

Ümraniye'de market çalışanı Umut Ö. (19), ürün paketlerini yırtan 14 yaşındaki çocuğu uyardı. Bir süre sonra markete gelen çocuğun ağabeyi, Umut Ö.'yü yumrukla darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dağ başından gelmiş gibi...Ürünlere zarar veren kardeşini uyaran çalışana ölüm tehdidi ve darp

UYARIP MARKETTEN ÇIKARDI

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market çalışanı Umut Ö., raflara ürün dizdiği sırada 14 yaşındaki bir çocuğun paketleri yırtarak açmaya çalıştığını gördü. Umut Ö., ürünlere zarar vermemesi konusunda uyardığı çocuğu marketten çıkardı.

Dağ başından gelmiş gibi...Ürünlere zarar veren kardeşini uyaran çalışana ölüm tehdidi ve darp

"YAŞATMAM SENİ, ÖLDÜRÜRÜM AYIK OL"

Çocuğun iş yerinden ayrılmasından yaklaşık 10 dakika sonra ağabeyi Müslüm O. markete geldi. İddiaya göre Umut Ö.'nün yanına yaklaşan Müslüm O., "Yaşatmam seni, öldürürüm, ayık ol" diyerek tehditte bulundu. Ardından market çalışanının başına yumruk atan saldırgan dışarı çıktı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dağ başından gelmiş gibi...Ürünlere zarar veren kardeşini uyaran çalışana ölüm tehdidi ve darp

SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Umut Ö.'nün teşhisi ettiği saldırganın Müslüm O. olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin Müslüm O.'yu yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Dağ başından gelmiş gibi...Ürünlere zarar veren kardeşini uyaran çalışana ölüm tehdidi ve darp
Kaynak: DHA

Ümraniye, Saldırı, Müslüm, Şiddet, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dağ başından gelmiş gibi...Ürünlere zarar veren kardeşini uyaran çalışana ölüm tehdidi ve darp - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Vahşi yaşam belgeseli çekmek için afrikaya gitmeye gerek yok istanbula gitmek yeterli... 0 0 Yanıtla
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