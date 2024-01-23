Adana\'da Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri Kasaplar Çarşısı\'nda denetim yaptı

Adana'da Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, Kasaplar Çarşısı'nda denetim yapıp etlerden numune aldı.

Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Seyhan İlçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Kasaplar Çarşısı'ndaki iş yerlerini denetledi. Denetimlerde ruhsat kontrolleri yapılırken etlerden de numuneler alındı.

Kasaplarda herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı için ceza kesilmediği öğrenildi. - ADANA