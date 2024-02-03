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Adana'da 'SİBERGÖZ-21' operasyonunda yakalanan 21 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 'SİBERGÖZ-21' operasyonunda yakalanan 21 kişi tutuklandı

Adana\'da \'SİBERGÖZ-21\' operasyonunda yakalanan 21 kişi tutuklandı

Adana merkezli 25 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-21' operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasadışı bahis şebekesine yönelik operasyonun 30 Ocak'ta yapıldığını açıklamıştı. Operasyonda, 15 paravan şirket aracılığıyla 1 milyar 224 milyon 768 TL değerinde işlem yapıldığı belirlendi.

03.02.2024 22:55
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Adana'da "SİBERGÖZ-21" operasyonunda yakalanan 21 kişi tutuklandı

ADANA - Adana merkezli 25 ilde yasadışı bahis şebekesine eş zamanlı yapılan "SİBERGÖZ-21" operasyonunda, Adana'da yakalanan 29 şüphelinin 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak günü Adana, merkezli 25 ilde eş zamanlı yasadışı bahis oynatan şebekeye "SİBERGÖZ-21" operasyonu yapıldığını açıklamıştı.

15 paravan şirket ile 1 milyar 224 milyon 768 TL hacminde işlem yapan yasadışı bahis şebekesinde Adana'da çete liderleri H.C.Y., F.A., S.G., O.A., U.E., E.K., A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalanmıştı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 21 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adana'da 'SİBERGÖZ-21' operasyonunda yakalanan 21 kişi tutuklandı - Son Dakika
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