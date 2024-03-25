Adana'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Adana\'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişiyi yakaladı ve 13 ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyon kapsamında 3 farklı adrese baskın düzenlendi ve toplamda 10 tabanca, 3 pompalı tüfek, 16 tabanca şarjörü ve bin 334 mermi bulundu. Yakalanan 5 kişi gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

25.03.2024 09:52  Güncelleme: 09:54
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Adana'da Seyhan polisi silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 6 kişiyi yakalarken 13 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 3 farklı eve eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 16 adet tabanca şarjörü ve bin 334 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İdris D. ve İbrahim Ö. tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol aldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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