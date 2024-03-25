Adana'da Seyhan polisi silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 6 kişiyi yakalarken 13 ruhsatsız silah ele geçirdi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 3 farklı eve eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 16 adet tabanca şarjörü ve bin 334 adet mermi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İdris D. ve İbrahim Ö. tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol aldı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Kocaeli'de yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen 7 kişiye toplamda 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 4 bin 400 lira da el konuldu. İş yerinde kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 gram metamfetamin, 49,5 gram CHB sıvı uyarıcı madde, 1 adet sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
İstanbul Aksaray'da bir taksiye binen yabancı uyruklu kadın ile taksici arasında iddiaya göre, hızlı gitmediği için Beyoğlu'ndayken takside kavga çıktı. Yaşananlar kameralara yansırken taksici Taner Çatalbaş, kadının kendisini darp ettiğini iddia etti. Olayın ardından emniyete giden kadın ve taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Adana'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ceyhan, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu ve Yumurtalık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda zanlılar yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.
Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatta kalan Nazile Mehdiyeva, iftar vaktiyle konsere girmediklerini ve bu sayede saldırıdan kurtulduklarını belirtti. Saldırıda 150 kişi hayatını kaybederken, saldırganlarla birlikte 11 kişi gözaltına alındı.
Beylikdüzü'nde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatarak zanlının kimliğini belirledi. Zanlının kaldığı iş yerinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyaları bulundu. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Bakırköy Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Teknedeki 3 kişinin kurtarıldığı kaydedildi. Yeşilköy açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu tekne makine arızası yapınca şiddetli fırtınanın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler hareket geçerek tekneyi ve içindeki 3 kişiyi yara almadan kurtardı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı' ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Denizli'nin Çivril ilçesinde tarlasında çalışmaya giden 65 yaşındaki Nureddin Deli, traktörün üzerinde kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, hızlı bir şekilde yayılan alevler nedeniyle evde bulunan 4 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak mahsur kalan kişileri kurtardı. Dumandan etkilenen ev sakinleri ise sağlık ekiplerine teslim edildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 2 aile arasında çıkan kavgada sopalar ve yumruklar havada uçuştu. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir horoz, metro raylarına girdi ve metro seferlerini aksattı. Horozun raylar üzerindeki kovalamacası güvenlik kameralarına yansıdı.
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