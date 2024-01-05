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Adana'da silah ticareti yapılan evde operasyon - Son Dakika
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Adana'da silah ticareti yapılan evde operasyon

Adana Seyhan polisi, silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada uzun namlulu silah ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sırasında şüphelilerden biri kaçarken yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Adana\'da silah ticareti yapılan evde operasyon
05.01.2024 - 09:54,
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Adana'da Seyhan polisi silah ticareti yapıldığı öne sürülen eve koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi. Evde yapılan aramada uzun namlulu silah ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evin içerisinde uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca olduğu ihbarını aldı.

Koçbaşıyla kırıp eve girdiler, şüphelinin biri kaçarken bahçede yakalandı

Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Ekipler evin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Polislerin içeri girdiği gören Ozan Z., kaçmaya başladı. Evin içerisindeki Vedat Z. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Polisler kaçan Ozan Z.'yi evin bahçesinde kıskıvrak yakaladı. Ozan Z.'nin kaçtığı sırada bahçeye attığı çanta içerisinden uzun namlulu silah ve 2 şarjör çıktı. Evin içerisinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 25 adet mermi ile 2 çelik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, ikisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Ozan Z.'nin "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerin satın alma veya taşıma-bulundurma" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da silah ticareti yapılan evde operasyon - Son Dakika


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